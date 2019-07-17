THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED AN EXCESSIVE HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 1 PM WEDNESDAY TO 7 PM CDT FRIDAY. THIS REPLACES THE EXCESSIVE HEAT WATCH.
Iowa Counties
POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-HARRISON-SHELBY-AUDUBON-GUTHRIE-CASS-ADAIR-ADAMS-UNION-AYLOR-RINGGOLD-DECATUR
Nebraska Counties
DOUGLAS-SARPY-CASS-OTOE-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON
Missouri Counties
ATCHISON-NODAWAY-WORTH-HOLT
* HEAT INDEX VALUES...UP TO 109 DUE TO TEMPERATURES IN THE UPPER 90S, AND DEWPOINTS AROUND 70.
* TIMING...WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH AT LEAST FRIDAY EVENING AND COULD LINGER INTO PART OF SATURDAY.
* IMPACTS...THE HEAT AND HUMIDITY MAY CAUSE HEAT STRESS DURING OUTDOOR EXERTION OR EXTENDED EXPOSURE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.