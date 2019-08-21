THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS EXTENDED THE FLASH FLOOD WARNING FOR JOHNSON COUNTY, SOUTHWESTERN NEMAHA COUNTY AND RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA
* UNTIL 830 AM CDT.
* AT 523 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO 2 TO 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN AND ADDITIONAL RAINFALL IS EXPECTED THROUGH THIS MORNING. FLASH FLOODING IS ALREADY OCCURRING.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TECUMSEH, STERLING, JOHNSON, ELK CREEK, 8 MILES SOUTH OF JOHNSON, FALLS CITY, VERDON, STELLA, SHUBERT, RULO, DAWSON, SALEM, PRESTON AND BARADA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY. RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.