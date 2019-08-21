THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A FLASH FLOOD WARNING FOR SOUTHWESTERN JOHNSON COUNTY, WEST CENTRAL RICHARDSON COUNTY, PAWNEE COUNTY AND CENTRAL GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 815 AM CDT.
* AT 619 AM CDT, LOCAL LAW ENFORCEMENT REPORTED HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. WATER WAS REPORTED OVER A ROAD SOUTHEAST OF BEATRICE. TWO TO THREE INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN OVERNIGHT. FLASH FLOODING IS ALREADY OCCURRING. ADDITIONAL RAIN IS EXPECTED THIS MORNING.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
BEATRICE, WYMORE, PAWNEE CITY, HUMBOLDT, BLUE SPRINGS, TABLE ROCK, PICKRELL, FILLEY, BURCHARD, LIBERTY, STEINAUER, LEWISTON, VIRGINIA AND ROCKFORD STATE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY. RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.