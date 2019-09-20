FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
321 AM CDT SAT SEP 21 2019
...TORRENTIAL RAIN POSSIBLE TONIGHT INTO SUNDAY...
AN EXTREMELY MOIST AIRMASS WILL BE IN PLACE ACROSS THE REGION
THIS WEEKEND. A FRONT WILL SAG INTO THE AREA SATURDAY NIGHT AND
REMAIN NEARLY STATIONARY ACROSS THE AREA THROUGH SUNDAY. THIS
FRONT WILL BE THE FOCUS FOR SEVERAL ROUNDS OF TORRENTIAL RAIN THAT
COULD RESULT IN FLASH FLOODING SATURDAY NIGHT THROUGH THE DAY
SUNDAY UNTIL THE FRONT MOVES EAST OF THE AREA SUNDAY NIGHT.
ATCHISON KS-MIAMI-LINN KS-DONIPHAN-LEAVENWORTH-WYANDOTTE-JOHNSON KS-ATCHISON MO-NODAWAY-WORTH-GENTRY-HARRISON-MERCER-PUTNAM-SCHUYLER-HOLT-ANDREW-DE KALB-DAVIESS-GRUNDY-SULLIVAN-ADAIR-BUCHANAN-CLINTON-CALDWELL-LIVINGSTON-LINN MO-MACON-PLATTE-CLAY-RAY-CARROLL-CHARITON-RANDOLPH-JACKSON-LAFAYETTE-SALINE-HOWARD-CASS-JOHNSON MO-PETTIS-COOPER-BATES-HENRY-
INCLUDING THE CITIES OF ATCHISON, PAOLA, OSAWATOMIE, LOUISBURG,
PLEASANTON, LA CYGNE, MOUND CITY, WATHENA, ELWOOD, TROY,
HIGHLAND, FORT LEAVENWORTH, LEAVENWORTH, LANSING,
KANSAS CITY KANSAS, OVERLAND PARK, STANLEY, OLATHE, SHAWNEE,
LENEXA, TARKIO, ROCKPORT, FAIRFAX, MARYVILLE, GRANT CITY, ALBANY,
STANBERRY, KING CITY, BETHANY, PRINCETON, MERCER, UNIONVILLE,
LANCASTER, QUEEN CITY, GREENTOP, DOWNING, GLENWOOD, OREGON,
MAITLAND, FOREST CITY, CRAIG, SAVANNAH, COUNTRY CLUB VILLA,
MAYSVILLE, STEWARTSVILLE, OSBORN, UNION STAR, CLARKSDALE,
GALLATIN, JAMESPORT, TRENTON, MILAN, GREEN CITY, KIRKSVILLE,
ST. JOSEPH AIRPORT, ST. JOSEPH, CAMERON, PLATTSBURG, LATHROP,
HAMILTON, BRAYMER, POLO, BRECKENRIDGE, CHILLICOTHE, BROOKFIELD,
MARCELINE, MACON, LA PLATA, PARKVILLE, PLATTE CITY, RIVERSIDE,
WEATHERBY LAKE, WESTON, GLADSTONE, LIBERTY, EXCELSIOR SPRINGS,
RICHMOND, LAWSON, CARROLLTON, SALISBURY, BRUNSWICK, KEYTESVILLE,
MOBERLY, KANSAS CITY, INDEPENDENCE, ODESSA, HIGGINSVILLE,
LEXINGTON, CONCORDIA, MARSHALL, FAYETTE, GLASGOW, NEW FRANKLIN,
BELTON, RAYMORE, HARRISONVILLE, PLEASANT HILL, WARRENSBURG,
SEDALIA, BOONVILLE, BUTLER, ADRIAN, RICH HILL, CLINTON,
AND WINDSOR
321 AM CDT SAT SEP 21 2019
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH
SUNDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF KANSAS AND MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN KANSAS, ATCHISON KS, DONIPHAN, JOHNSON KS,
LEAVENWORTH, LINN KS, MIAMI, AND WYANDOTTE. IN MISSOURI,
ADAIR, ANDREW, ATCHISON MO, BATES, BUCHANAN, CALDWELL,
CARROLL, CASS, CHARITON, CLAY, CLINTON, COOPER, DAVIESS, DE
KALB, GENTRY, GRUNDY, HARRISON, HENRY, HOLT, HOWARD, JACKSON,
JOHNSON MO, LAFAYETTE, LINN MO, LIVINGSTON, MACON, MERCER,
NODAWAY, PETTIS, PLATTE, PUTNAM, RANDOLPH, RAY, SALINE,
SCHUYLER, SULLIVAN, AND WORTH.
* FROM THIS EVENING THROUGH SUNDAY EVENING
* THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAINFALL ARE EXPECTED TO DEVELOP
BY SATURDAY NIGHT ACROSS THE WATCH AREA, PERSISTING INTO THE
DAY SUNDAY. RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS WILL BE POSSIBLE.
* LOW-LYING AND FLOOD-PRONE AREAS WILL BE MOST SUSCEPTIBLE TO
THE DANGERS OF FLASH FLOODING. AREAS NEAR RIVERS, CREEKS, AND
STREAMS WILL LIKELY BECOME FLOODED DURING AND IMMEDIATELY
AFTER HEAVY RAINFALL. BE VERY CAREFUL IF DRIVING AT NIGHT AS
FLOOD WATER ARE VERY HARD TO SEE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.