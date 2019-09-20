FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
327 PM CDT SAT SEP 21 2019
FREMONT-PAGE-OTOE-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF SIDNEY, HAMBURG, TABOR, FARRAGUT,
CLARINDA, SHENANDOAH, NEBRASKA CITY, BEATRICE, TECUMSEH,
STERLING, AUBURN, PAWNEE CITY, TABLE ROCK, AND FALLS CITY
327 PM CDT SAT SEP 21 2019
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHWEST IOWA AND SOUTHEAST NEBRASKA, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHWEST IOWA, FREMONT AND PAGE. IN
SOUTHEAST NEBRASKA, GAGE, JOHNSON, NEMAHA, OTOE, PAWNEE, AND
RICHARDSON.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH SUNDAY MORNING
* THUNDERSTORMS SHOULD DEVELOP BETWEEN 5 PM AND 9 PM THIS
EVENING, THEN CONTINUE OVERNIGHT. THESE STORMS MAY PRODUCE
HIGH RAINFALL RATES, LEADING TO RAINFALL TOTALS OF 1 TO 3
INCHES, WITH LOCALLY HIGHER TOTALS POSSIBLE. RAINFALL OF THIS
MAGNITUDE MAY LEAD TO FLASH FLOODING.
* RAPID RISES OF RIVERS, STREAMS, AND LOW WATER CROSSING COULD
OCCUR. ROADWAYS MAY BECOME FLOODED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.