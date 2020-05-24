FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
400 AM CDT SUN MAY 24 2020
MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-PLATTE-BUTLER-SEWARD-LANCASTER-CASS- OTOE-SALINE-JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF GLENWOOD, RED OAK, SIDNEY, HAMBURG,
TABOR, FARRAGUT, CLARINDA, SHENANDOAH, COLUMBUS, DAVID CITY,
SEWARD, MILFORD, LINCOLN, PLATTSMOUTH, NEBRASKA CITY, CRETE,
WILBER, FAIRBURY, BEATRICE, TECUMSEH, STERLING, AUBURN,
PAWNEE CITY, TABLE ROCK, AND FALLS CITY
400 AM CDT SUN MAY 24 2020
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHWEST IOWA AND NEBRASKA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHWEST IOWA, FREMONT,
MILLS, MONTGOMERY, AND PAGE. IN NEBRASKA, BUTLER, CASS, GAGE,
JEFFERSON, JOHNSON, LANCASTER, NEMAHA, OTOE, PAWNEE, PLATTE,
RICHARDSON, SALINE, AND SEWARD.
* FROM THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING
* HEAVY RAIN HAS SATURATED SOILS OVER PARTS OF EASTERN NEBRASKA
THE PAST FEW DAYS. SOILS ARE NOT QUITE AS WET IN SOUTHWEST IOWA.
* RAINFALL AMOUNTS FROM 1 TO 3 INCHES WILL BE POSSIBLE IN THE
WATCH AREA, AND ISOLATED AMOUNTS OF OVER 3 INCHES COULD OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.