FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
1254 PM CDT FRI AUG 16 2019
NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF AUBURN, PAWNEE CITY, TABLE ROCK,
AND FALLS CITY
1254 PM CDT FRI AUG 16 2019
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 10 PM CDT THIS EVENING
THROUGH SATURDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR A PORTION OF SOUTHEAST NEBRASKA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, NEMAHA, PAWNEE, AND RICHARDSON.
* FROM 10 PM CDT THIS EVENING THROUGH SATURDAY MORNING
* ANOTHER ROUND OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS IS EXPECTED, WITH
1 TO 4 INCHES OF ADDITIONAL RAINFALL POSSIBLE. THIS NEW
RAINFALL MAY COMBINE WITH SATURATED SOILS TO PRODUCE FLASH
FLOODING.
* LOW-LYING, FLOOD-PRONE, AND URBAN AREAS WILL BE THE MOST
SUSCEPTIBLE TO FLASH FLOODING. LOCATIONS NEAR RIVERS, CREEKS,
AND STREAMS MAY BECOME FLOODED DURING AND IMMEDIATELY AFTER
HEAVY RAINFALL. BE VERY CAREFUL IF DRIVING AT NIGHT, AS FLOOD
WATERS MAY BE OBSCURED BY DARKNESS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 10 PM CDT THIS EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN KANSAS CITY/PLEASANT HILL HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF KANSAS AND MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN KANSAS, ATCHISON KS, DONIPHAN, JOHNSON KS, LEAVENWORTH, MIAMI, AND WYANDOTTE. IN MISSOURI, ADAIR, ANDREW, ATCHISON MO, BUCHANAN, CALDWELL, CARROLL, CASS, CHARITON, CLAY, CLINTON, COOPER, DAVIESS, DE KALB, GENTRY, GRUNDY, HARRISON, HOLT, HOWARD, JACKSON, JOHNSON MO, LAFAYETTE, LINN MO, LIVINGSTON, MACON, MERCER, NODAWAY, PETTIS, PLATTE, PUTNAM, RANDOLPH, RAY, SALINE, SCHUYLER, SULLIVAN, AND WORTH. * FROM 10 PM CDT THIS EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON * THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAINFALL ARE EXPECTED TO DEVELOP LATE TONIGHT INTO SATURDAY MORNING ACROSS THE WATCH AREA. RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES WILL BE POSSIBLE. * HEAVY RAINFALL IN A SHORT PERIOD OF TIME COULD LEAD TO RAPID WATER RISES OF SOME ROADWAYS, CREEKS, AND STREAMS, ESPECIALLY IN AREAS THAT ALREADY RECEIVED HEAVY RAINFALL WEDNESDAY MORNING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&