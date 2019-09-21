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FLOOD WATCH

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

311 PM CDT SAT SEP 21 2019

...FLASH FLOOD POTENTIAL CONTINUES TONIGHT THROUGH SUNDAY...

.MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS FORECAST WITH SHOWERS AND STORMS

EXPECTED TO CONTINUE AND STRENGTHEN ACROSS THE SOUTHEAST HALF OF IOWA

TONIGHT THROUGH SUNDAY. IF SEVERAL ROUNDS OF STORMS MOVE OVER THE

SAME AREA, FLASH FLOODING COULD OCCUR ACROSS THIS PART OF THE

STATE. NEARLY TWO INCHES OF RAIN HAS ALREADY FALLEN NEAR OTTUMWA TODAY.

MARION-MAHASKA-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-TAYLOR-RINGGOLD-

DECATUR-WAYNE-APPANOOSE-DAVIS-

INCLUDING THE CITIES OF PELLA, KNOXVILLE, OSKALOOSA, OSCEOLA,

CHARITON, ALBIA, OTTUMWA, BEDFORD, LENOX, NEW MARKET, MOUNT AYR,

LAMONI, LEON, CORYDON, SEYMOUR, ALLERTON, HUMESTON, CENTERVILLE,

AND BLOOMFIELD

311 PM CDT SAT SEP 21 2019

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING

THROUGH SUNDAY EVENING...

THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL IOWA, SOUTHEAST IOWA, AND SOUTHWEST

IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL IOWA,

APPANOOSE, CLARKE, DECATUR, LUCAS, MAHASKA, MARION, MONROE,

RINGGOLD, AND WAYNE. IN SOUTHEAST IOWA, DAVIS AND WAPELLO. IN

SOUTHWEST IOWA, TAYLOR.

* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH SUNDAY EVENING

* WIDESPREAD RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES WITH LOCALLY

HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. RAIN RATES MAY APPROACH 2 INCHES PER

HOUR AT TIMES.

* PONDING OF WATER ON ROADWAYS ALONG WITH QUICK RISES ON LOCAL

CREEKS AND STREAMS CAN BE EXPECTED. LOW WATER CROSSINGS MAY

BECOME IMPASSABLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD

TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.