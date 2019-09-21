FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
311 PM CDT SAT SEP 21 2019
...FLASH FLOOD POTENTIAL CONTINUES TONIGHT THROUGH SUNDAY...
.MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS FORECAST WITH SHOWERS AND STORMS
EXPECTED TO CONTINUE AND STRENGTHEN ACROSS THE SOUTHEAST HALF OF IOWA
TONIGHT THROUGH SUNDAY. IF SEVERAL ROUNDS OF STORMS MOVE OVER THE
SAME AREA, FLASH FLOODING COULD OCCUR ACROSS THIS PART OF THE
STATE. NEARLY TWO INCHES OF RAIN HAS ALREADY FALLEN NEAR OTTUMWA TODAY.
MARION-MAHASKA-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-TAYLOR-RINGGOLD-
DECATUR-WAYNE-APPANOOSE-DAVIS-
INCLUDING THE CITIES OF PELLA, KNOXVILLE, OSKALOOSA, OSCEOLA,
CHARITON, ALBIA, OTTUMWA, BEDFORD, LENOX, NEW MARKET, MOUNT AYR,
LAMONI, LEON, CORYDON, SEYMOUR, ALLERTON, HUMESTON, CENTERVILLE,
AND BLOOMFIELD
311 PM CDT SAT SEP 21 2019
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH SUNDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL IOWA, SOUTHEAST IOWA, AND SOUTHWEST
IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL IOWA,
APPANOOSE, CLARKE, DECATUR, LUCAS, MAHASKA, MARION, MONROE,
RINGGOLD, AND WAYNE. IN SOUTHEAST IOWA, DAVIS AND WAPELLO. IN
SOUTHWEST IOWA, TAYLOR.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH SUNDAY EVENING
* WIDESPREAD RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. RAIN RATES MAY APPROACH 2 INCHES PER
HOUR AT TIMES.
* PONDING OF WATER ON ROADWAYS ALONG WITH QUICK RISES ON LOCAL
CREEKS AND STREAMS CAN BE EXPECTED. LOW WATER CROSSINGS MAY
BECOME IMPASSABLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.