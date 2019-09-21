FLOOD ADVISORY
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
947 PM CDT SAT SEP 21 2019
MILLS IA-POTTAWATTAMIE IA-SARPY NE-DOUGLAS NE-
947 PM CDT SAT SEP 21 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 145 AM CDT.
* AT 946 PM CDT, DOPPLER RADAR AND PUBLIC REPORTS INDICATES HEAVY
RAIN IS CAUSING URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY
AREA. UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. ANOTHER 1 TO 2
INCHES OF RAIN IS POSSIBLE AS THESE STORMS SLOWLY EXIT THE METRO.
PLEASE STAY OFF THE ROADS UNTIL THE STORMS HAVE PASSED.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
OMAHA, COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, RALSTON,
GRETNA, SPRINGFIELD, MILLARD, OFFUTT AFB, CARTER LAKE, BOYS TOWN,
LAKE MANAWA STATE PARK, KOA CAMPGROUND, CHALCO AND NARROWS RIVER
PARK.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 42 AND 58.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 8.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 430 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.