URGENT - WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT
TUESDAY...
* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE MID 90S WITH HEAT
INDICES OF 105-108.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY COULD QUICKLY CAUSE HEAT STRESS OR HEAT STROKE IF
PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. THE VERY YOUNG, THE ELDERLY, THOSE
WITHOUT AIR CONDITIONING, AND THOSE PARTICIPATING IN STRENUOUS
OUTDOOR ACTIVITIES WILL BE THE MOST SUSCEPTIBLE. ALSO, CAR
INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER OF
MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS, IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.