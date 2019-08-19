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URGENT - WEATHER MESSAGE

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT

TUESDAY...

* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE MID 90S WITH HEAT

INDICES OF 105-108.

* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH

HUMIDITY COULD QUICKLY CAUSE HEAT STRESS OR HEAT STROKE IF

PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. THE VERY YOUNG, THE ELDERLY, THOSE

WITHOUT AIR CONDITIONING, AND THOSE PARTICIPATING IN STRENUOUS

OUTDOOR ACTIVITIES WILL BE THE MOST SUSCEPTIBLE. ALSO, CAR

INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER OF

MINUTES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS

EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY

WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE

POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED

ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND

NEIGHBORS.

TAKE EXTRA PRECAUTIONS, IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN

POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR

EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT

STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN

POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.

TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS

IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY

HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.