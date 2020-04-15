(Pleasant Hills) – Most of the northern tier of Missouri is under a winter storm warning.
The National Weather Service in Pleasant Hills has issued a winter storm warning for northwest Missouri from 5 a.m. Thursday to 7 a.m. Friday. The warning covers Atchison, Nodaway, Worth and Gentry counties.
* WHAT...MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 8 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE POSSIBLE.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS SNOW WILL NOT ONLY BRING HIGH
INTENSITY RATES, WHICH WILL CAUSE VISIBILITY AT TIMES TO DROP NEAR ZERO, BUT IT WILL ALSO STICK TO ALL SURFACES, WHICH WILL CAUSE HEAVY LOAD TO INFRASTRUCTURE AND MAY CAUSE SOME FAILURES OF WEAKER POWER LINES AND POLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.