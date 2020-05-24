SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
626 AM CDT SUN MAY 24 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 715 AM CDT.
* AT 623 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES SOUTHWEST OF MACEDONIA TO 7 MILES SOUTHWEST
OF MALVERN TO 5 MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING EAST AT 35
MPH.
HAZARD...65 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...A TRAINED WEATHER SPOTTER REPORTED WIND OF 62 MPH AT 6:16
AM IN UNION, NEBRASKA.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
NEBRASKA CITY, RED OAK, GLENWOOD, SHENANDOAH, HAMBURG, MALVERN,
SIDNEY, ESSEX, STANTON, FARRAGUT, PACIFIC JUNCTION, EMERSON,
ELLIOTT, RIVERTON, UNION, COIN, LORTON, TABOR, SILVER CITY AND
THURMAN.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 32.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.