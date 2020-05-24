BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
547 AM CDT SUN MAY 24 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 630 AM CDT.
* AT 546 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM OFFUTT AFB TO 4 MILES NORTHEAST OF WEEPING WATER TO
5 MILES EAST OF DOUGLAS, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, NEBRASKA CITY, PLATTSMOUTH,
GLENWOOD, SYRACUSE, SPRINGFIELD, HAMBURG, MALVERN, SIDNEY,
LOUISVILLE, WEEPING WATER, FARRAGUT, PACIFIC JUNCTION, MURRAY,
EMERSON, CEDAR CREEK, ELLIOTT AND UNADILLA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 42.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA NEAR MILE MARKER 444.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.