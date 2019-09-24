SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
526 PM CDT TUE SEP 24 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 630 PM CDT.
* AT 525 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF
PISGAH, OR 36 MILES WEST OF DENISON, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...LAW ENFORCEMENT.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PISGAH, MOORHEAD, SOLDIER, LITTLE SIOUX, PREPARATION CANYON STATE
PARK, SCHABEN PARK, WILLOW LAKE RECREATION AREA AND LITTLE SIOUX
SCOUT RANCH.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 92 AND 95.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR SOUTHWESTERN
AND WEST CENTRAL IOWA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.