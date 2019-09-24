Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

526 PM CDT TUE SEP 24 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

SOUTHEASTERN MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...

NORTHWESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 630 PM CDT.

* AT 525 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES WEST OF

PISGAH, OR 36 MILES WEST OF DENISON, MOVING EAST AT 20 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...LAW ENFORCEMENT.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO

MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

PISGAH, MOORHEAD, SOLDIER, LITTLE SIOUX, PREPARATION CANYON STATE

PARK, SCHABEN PARK, WILLOW LAKE RECREATION AREA AND LITTLE SIOUX

SCOUT RANCH.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 92 AND 95.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR SOUTHWESTERN

AND WEST CENTRAL IOWA.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.