SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
426 AM CDT SUN MAY 24 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
BURT COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN THURSTON COUNTY IN NORTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 515 AM CDT.
* AT 426 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR DECATUR TO 7 MILES SOUTH OF TEKAMAH TO 4 MILES
NORTH OF MEAD, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
OMAHA, FREMONT, BLAIR, ONAWA, MISSOURI VALLEY, VALLEY, TEKAMAH,
LOGAN, ARLINGTON, FORT CALHOUN, LYONS, WATERLOO, WINNEBAGO,
WHITING, CEDAR BLUFFS, DECATUR, MONDAMIN, UTE, NICKERSON AND
KENNARD.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 68 AND 125.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.