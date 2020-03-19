SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
504 PM CDT THU MAR 19 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 545 PM CDT.
* AT 504 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF
CLARINDA, OR 17 MILES NORTHWEST OF BEDFORD, MOVING NORTHEAST AT 30
MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CLARINDA AND HEPBURN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.