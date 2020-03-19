Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

504 PM CDT THU MAR 19 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHEASTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 545 PM CDT.

* AT 504 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF

CLARINDA, OR 17 MILES NORTHWEST OF BEDFORD, MOVING NORTHEAST AT 30

MPH.

HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

CLARINDA AND HEPBURN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA.

PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND

LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.