SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
522 PM CDT TUE OCT 1 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 600 PM CDT.
* AT 522 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER HUMBOLDT, OR
17 MILES WEST OF FALLS CITY, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HUMBOLDT, VERDON, STELLA, SHUBERT, NEMAHA, DAWSON, BARADA AND
INDIAN CAVE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.