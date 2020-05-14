THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 545 PM CDT.
* AT 511 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HOPKINS, OR 1 MILES NORTHEAST OF MARYVILLE, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HOPKINS, PARNELL AND PICKERING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.