THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WESTERN WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI & NORTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 615 PM CDT.
* AT 530 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES SOUTHEAST OF HOPKINS, OR 10 MILES NORTHEAST OF MARYVILLE, MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... GRANT CITY, IRENA, SHERIDAN, PARNELL AND WORTH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.