THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN LUCAS COUNTY, SOUTHEASTERN UNION COUNTY,CENTRAL CLARKE COUNTY & SOUTHEASTERN WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 615 PM CDT.
* AT 544 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR LAKESIDE CASINO TO 12 MILES SOUTH OF INDIANOLA, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...OSCEOLA, LAKESIDE CASINO, MURRAY, LACONA, THAYER AND MURRAY ROADSIDE REST AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 32 AND 41.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.