THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN WORTH COUNTY, CENTRAL GENTRY COUNTY, NORTHWESTERN MERCER COUNTY, & HARRISON COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 727 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR EAGLEVILLE, OR 11 MILES NORTH OF BETHANY, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BETHANY, ALBANY, STANBERRY, RIDGEWAY, EAGLEVILLE, NEW HAMPTON, BLYTHEDALE, DARLINGTON, GENTRY, ALLENDALE, PLEASANTON, DENVER, HATFIELD AND MARTINSVILLE.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 89 AND 114.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.