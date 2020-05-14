THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WORTH COUNTY & EAST CENTRAL NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 1000 PM CDT.
* AT 927 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR RAVENWOOD, OR 15 MILES NORTH OF STANBERRY, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...EMERGENCY MANAGEMENT.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...GRANT CITY, IRENA, PARNELL, WORTH AND DENVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.