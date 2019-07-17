THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WATCH 515 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
Iowa Counties
DECATUR-RINGGOLD-UNION-ADAIR-CASS-AUDUBON
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 30%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 90%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 40