(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for all of KMAland until 8 p.m.
IOWA COUNTIES
ADAIR ADAMS AUDUBON
BOONE CARROLL CASS
CLARKE CRAWFORD DALLAS
DECATUR FREMONT GREENE
GUTHRIE HARRISON MADISON
MILLS MONTGOMERY PAGE
POLK POTTAWATTAMIE RINGGOLD
SHELBY STORY TAYLOR
UNION WARREN
MISSOURI COUNTIES
ANDREW ATCHISON BUCHANAN
CALDWELL CLAY CLINTON
DAVIESS DEKALB GENTRY
HARRISON HOLT JACKSON
NODAWAY PLATTE RAY
WORTH
NEBRASKA COUNTIES
BUTLER CASS DODGE
DOUGLAS GAGE JEFFERSON
JOHNSON LANCASTER NEMAHA
OTOE PAWNEE RICHARDSON
SALINE SARPY SAUNDERS
SEWARD WASHINGTON