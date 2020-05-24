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(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for all of KMAland until 8 p.m.

IOWA COUNTIES

ADAIR ADAMS AUDUBON

BOONE CARROLL CASS

CLARKE CRAWFORD DALLAS

DECATUR FREMONT GREENE

GUTHRIE HARRISON MADISON

MILLS MONTGOMERY PAGE

POLK POTTAWATTAMIE RINGGOLD

SHELBY STORY TAYLOR

UNION WARREN

MISSOURI COUNTIES

ANDREW ATCHISON BUCHANAN

CALDWELL CLAY CLINTON

DAVIESS DEKALB GENTRY

HARRISON HOLT JACKSON

NODAWAY PLATTE RAY

WORTH

NEBRASKA COUNTIES

BUTLER CASS DODGE

DOUGLAS GAGE JEFFERSON

JOHNSON LANCASTER NEMAHA

OTOE PAWNEE RICHARDSON

SALINE SARPY SAUNDERS

SEWARD WASHINGTON