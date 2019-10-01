BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
232 PM CDT TUE OCT 1 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
NORTHERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 315 PM CDT.
* AT 232 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED OVER JOHNSON, OR 32 MILES NORTHWEST OF FALLS CITY,
MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...TORNADO AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
JOHNSON AROUND 235 PM CDT.
AUBURN AROUND 245 PM CDT.
PERU AROUND 300 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE BROCK
AND JULIAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.