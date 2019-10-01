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(Undated) -- The National Weather Service has issued a tornado watch for virtually all of KMAland until 10 p.m.

   Tornado Watch Number 670
   NWS Storm Prediction Center Norman OK
   245 PM CDT Tue Oct 1 2019

   The NWS Storm Prediction Center has issued a

   * Tornado Watch for portions of 
     Central and Southwest Iowa
     Northeast Kansas
     Northwest Missouri
     Southeast Nebraska

   * Effective this Tuesday afternoon and evening from 245 PM until
     1000 PM CDT.

   * Primary threats include...
     A couple tornadoes possible
     Scattered damaging wind gusts to 70 mph likely
     Scattered large hail and isolated very large hail events to 2
       inches in diameter possible

   SUMMARY...Thunderstorms will continue to intensify along an axis
   from northeast Kansas into Central Iowa this afternoon, with a few
   supercells possible.  Locally damaging wind gusts and a tornado or
   two are the primary hazards.

   The tornado watch area is approximately along and 60 statute miles
   east and west of a line from 30 miles southeast of Concordia KS to
   100 miles northeast of Des Moines IA. For a complete depiction of
   the watch see the associated watch outline update (WOUS64 KWNS
   WOU0).

   PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

   REMEMBER...A Tornado Watch means conditions are favorable for
   tornadoes and severe thunderstorms in and close to the watch
   area. Persons in these areas should be on the lookout for
   threatening weather conditions and listen for later statements
   and possible warnings.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 670

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

245 PM CDT TUE OCT 1 2019

IAC071-129-137-145-155-NEC067-095-097-127-131-133-147-020300-

/O.NEW.KOAX.TO.A.0670.191001T1945Z-191002T0300Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 670 IN

EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT MILLS MONTGOMERY

PAGE POTTAWATTAMIE

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST NEBRASKA

GAGE JEFFERSON JOHNSON

NEMAHA OTOE PAWNEE

RICHARDSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, CLARINDA,

COUNCIL BLUFFS, FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, GLENWOOD,

HAMBURG, NEBRASKA CITY, PAWNEE CITY, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY,

STERLING, TABLE ROCK, TABOR, AND TECUMSEH.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 670
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
245 PM CDT TUE OCT 1 2019

IAC001-003-013-015-017-029-039-049-053-075-077-099-117-121-123-
125-127-135-153-157-159-169-171-173-175-181-020300-
/O.NEW.KDMX.TO.A.0670.191001T1945Z-191002T0300Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 670 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY               
JASPER                MARSHALL              POLK                 
POWESHIEK             STORY                 TAMA                 

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER                

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                DECATUR               LUCAS                
MADISON               MAHASKA               MARION               
MONROE                RINGGOLD              UNION                
WARREN                

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS                 
TAYLOR                

IN WEST CENTRAL IOWA

GUTHRIE               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, AMES, ATLANTIC, 
BAYARD, BEDFORD, BOONE, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CHARITON, 
CONRAD, CORNING, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DYSART, EARLHAM, 
FONTANELLE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, 
GUTHRIE CENTER, INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, 
MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, 
OSKALOOSA, PANORA, PELLA, PERRY, REINBECK, STUART, TAMA, TOLEDO, 
TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

 A COUPLE TORNADOES POSSIBLE.
 SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
 SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
   INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  40%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  90%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  NE 35

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