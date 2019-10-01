(Undated) -- The National Weather Service has issued a tornado watch for virtually all of KMAland until 10 p.m.
Tornado Watch Number 670 NWS Storm Prediction Center Norman OK 245 PM CDT Tue Oct 1 2019 The NWS Storm Prediction Center has issued a * Tornado Watch for portions of Central and Southwest Iowa Northeast Kansas Northwest Missouri Southeast Nebraska * Effective this Tuesday afternoon and evening from 245 PM until 1000 PM CDT. * Primary threats include... A couple tornadoes possible Scattered damaging wind gusts to 70 mph likely Scattered large hail and isolated very large hail events to 2 inches in diameter possible SUMMARY...Thunderstorms will continue to intensify along an axis from northeast Kansas into Central Iowa this afternoon, with a few supercells possible. Locally damaging wind gusts and a tornado or two are the primary hazards. The tornado watch area is approximately along and 60 statute miles east and west of a line from 30 miles southeast of Concordia KS to 100 miles northeast of Des Moines IA. For a complete depiction of the watch see the associated watch outline update (WOUS64 KWNS WOU0). PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... REMEMBER...A Tornado Watch means conditions are favorable for tornadoes and severe thunderstorms in and close to the watch area. Persons in these areas should be on the lookout for threatening weather conditions and listen for later statements and possible warnings.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 670
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
245 PM CDT TUE OCT 1 2019
IAC071-129-137-145-155-NEC067-095-097-127-131-133-147-020300-
/O.NEW.KOAX.TO.A.0670.191001T1945Z-191002T0300Z/
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 670 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT MILLS MONTGOMERY
PAGE POTTAWATTAMIE
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST NEBRASKA
GAGE JEFFERSON JOHNSON
NEMAHA OTOE PAWNEE
RICHARDSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BEATRICE, CLARINDA,
COUNCIL BLUFFS, FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, GLENWOOD,
HAMBURG, NEBRASKA CITY, PAWNEE CITY, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY,
STERLING, TABLE ROCK, TABOR, AND TECUMSEH.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 670 NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 245 PM CDT TUE OCT 1 2019 IAC001-003-013-015-017-029-039-049-053-075-077-099-117-121-123- 125-127-135-153-157-159-169-171-173-175-181-020300- /O.NEW.KDMX.TO.A.0670.191001T1945Z-191002T0300Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 670 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES IN CENTRAL IOWA BOONE DALLAS GRUNDY JASPER MARSHALL POLK POWESHIEK STORY TAMA IN NORTHEAST IOWA BLACK HAWK BREMER IN SOUTH CENTRAL IOWA CLARKE DECATUR LUCAS MADISON MAHASKA MARION MONROE RINGGOLD UNION WARREN IN SOUTHWEST IOWA ADAIR ADAMS CASS TAYLOR IN WEST CENTRAL IOWA GUTHRIE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, AMES, ATLANTIC, BAYARD, BEDFORD, BOONE, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CHARITON, CONRAD, CORNING, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DYSART, EARLHAM, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, PANORA, PELLA, PERRY, REINBECK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WELLSBURG, AND WINTERSET. * PRIMARY THREATS INCLUDE... A COUPLE TORNADOES POSSIBLE. SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE. PROBABILITY TABLE: PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 40% PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 20% PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60% PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20% PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 40% PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30% PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 90% MEAN STORM MOTION /MPH/ : NE 35 $$