URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
Tornado Watch Number 660
NWS Storm Prediction Center Norman OK
445 PM CDT Tue Sep 24 2019
The NWS Storm Prediction Center has issued a
* Tornado Watch for portions of
Western and central Iowa
Southern and east-central Minnesota
Eastern Nebraska
West-central Wisconsin
* Effective this Tuesday afternoon from 445 PM until Midnight
CDT.
* Primary threats include...
A few tornadoes likely with a couple intense tornadoes possible
Scattered large hail and isolated very large hail events to 3
inches in diameter likely
Scattered damaging winds likely with isolated significant gusts
to 80 mph possible
SUMMARY...Several supercells are expected to develop from eastern
Nebraska and western Iowa northeast across southern Minnesota into
west-central Wisconsin this evening, capable of producing all severe
thunderstorm hazards. The greater tornado threat should exist from
northern Iowa across southern Minnesota into west-central Wisconsin.
The tornado watch area is approximately along and 80 statute miles
east and west of a line from 5 miles west of Shenandoah IA to 50
miles north northeast of Minneapolis MN. For a complete depiction of
the watch see the associated watch outline update (WOUS64 KWNS
WOU0).
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REMEMBER...A Tornado Watch means conditions are favorable for
tornadoes and severe thunderstorms in and close to the watch
area. Persons in these areas should be on the lookout for
threatening weather conditions and listen for later statements
and possible warnings.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 660 NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE 455 PM CDT TUE SEP 24 2019 IAC071-085-129-133-137-145-155-165-NEC021-025-037-039-053-055-153- 155-173-177-250500- /O.NEW.KOAX.TO.A.0660.190924T2155Z-190925T0500Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 660 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA FREMONT HARRISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA COLFAX CUMING THURSTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PENDER, PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, SHENANDOAH, SIDNEY, TABOR, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 660 NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 444 PM CDT TUE SEP 24 2019 IAC001-003-009-015-023-025-027-029-033-039-047-049-063-069-073- 075-077-079-081-083-091-099-109-121-127-147-151-153-159-161-169- 173-175-181-187-189-195-197-250500- /O.NEW.KDMX.TO.A.0660.190924T2144Z-190925T0500Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 660 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES IN CENTRAL IOWA BOONE DALLAS GRUNDY HAMILTON HARDIN JASPER MARSHALL POLK STORY WEBSTER IN NORTH CENTRAL IOWA BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH WINNEBAGO WORTH WRIGHT IN NORTHWEST IOWA EMMET PALO ALTO POCAHONTAS IN SOUTH CENTRAL IOWA CLARKE MADISON RINGGOLD UNION WARREN IN SOUTHWEST IOWA ADAIR ADAMS CASS TAYLOR IN WEST CENTRAL IOWA AUDUBON CALHOUN CARROLL CRAWFORD GREENE GUTHRIE SAC THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON, AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD, BELMOND, BOONE, BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON, DES MOINES, DIKE, DUMONT, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GREENE, GREENFIELD, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, LENOX, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, OSCEOLA, PANORA, PARKERSBURG, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, STUART, WALL LAKE, WAUKEE, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET. * PRIMARY THREATS INCLUDE... A FEW TORNADOES LIKELY WITH A COUPLE INTENSE TORNADOES POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3 INCHES IN DIAMETER LIKELY. SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80 MPH POSSIBLE. PROBABILITY TABLE: PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 60% PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 40% PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60% PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 40% PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 70% PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60% PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95% MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 45