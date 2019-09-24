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URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

Tornado Watch Number 660

NWS Storm Prediction Center Norman OK

445 PM CDT Tue Sep 24 2019

The NWS Storm Prediction Center has issued a

* Tornado Watch for portions of

Western and central Iowa

Southern and east-central Minnesota

Eastern Nebraska

West-central Wisconsin

* Effective this Tuesday afternoon from 445 PM until Midnight

CDT.

* Primary threats include...

A few tornadoes likely with a couple intense tornadoes possible

Scattered large hail and isolated very large hail events to 3

inches in diameter likely

Scattered damaging winds likely with isolated significant gusts

to 80 mph possible

SUMMARY...Several supercells are expected to develop from eastern

Nebraska and western Iowa northeast across southern Minnesota into

west-central Wisconsin this evening, capable of producing all severe

thunderstorm hazards. The greater tornado threat should exist from

northern Iowa across southern Minnesota into west-central Wisconsin.

The tornado watch area is approximately along and 80 statute miles

east and west of a line from 5 miles west of Shenandoah IA to 50

miles north northeast of Minneapolis MN. For a complete depiction of

the watch see the associated watch outline update (WOUS64 KWNS

WOU0).

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

REMEMBER...A Tornado Watch means conditions are favorable for

tornadoes and severe thunderstorms in and close to the watch

area. Persons in these areas should be on the lookout for

threatening weather conditions and listen for later statements

and possible warnings.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 660
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
455 PM CDT TUE SEP 24 2019

IAC071-085-129-133-137-145-155-165-NEC021-025-037-039-053-055-153-
155-173-177-250500-
/O.NEW.KOAX.TO.A.0660.190924T2155Z-190925T0500Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 660 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT               HARRISON              MILLS                
MONTGOMERY            PAGE                  POTTAWATTAMIE        
SHELBY                

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA                

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT                  DODGE                 DOUGLAS              
SARPY                 SAUNDERS              WASHINGTON           

IN NORTHEAST NEBRASKA

COLFAX                CUMING                THURSTON             

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS                  

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, 
COUNCIL BLUFFS, DECATUR, DUNLAP, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, 
HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, 
MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PENDER, 
PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, SHENANDOAH, SIDNEY, TABOR, 
TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, 
WOODBINE, AND YUTAN.


WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 660
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
444 PM CDT TUE SEP 24 2019

IAC001-003-009-015-023-025-027-029-033-039-047-049-063-069-073-
075-077-079-081-083-091-099-109-121-127-147-151-153-159-161-169-
173-175-181-187-189-195-197-250500-
/O.NEW.KDMX.TO.A.0660.190924T2144Z-190925T0500Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 660 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY               
HAMILTON              HARDIN                JASPER               
MARSHALL              POLK                  STORY                
WEBSTER               

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN             
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH              
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT               

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS           

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                MADISON               RINGGOLD             
UNION                 WARREN                

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS                 
TAYLOR                

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CALHOUN               CARROLL              
CRAWFORD              GREENE                GUTHRIE              
SAC                   

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD, BELMOND, 
BOONE, BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CLARION, CLARKSVILLE, 
CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON, DES MOINES, DIKE, 
DUMONT, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, 
ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, 
GARNER, GILMORE CITY, GREENE, GREENFIELD, GRUNDY CENTER, 
GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, 
JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, 
LENOX, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, 
NEW MARKET, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, OSCEOLA, PANORA,
PARKERSBURG, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY,
ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, STUART, WALL LAKE, WAUKEE,
WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

 A FEW TORNADOES LIKELY WITH A COUPLE INTENSE TORNADOES POSSIBLE.
 SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3
   INCHES IN DIAMETER LIKELY.
 SCATTERED DAMAGING WINDS LIKELY WITH ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS
   TO 80 MPH POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  60%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  40%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  40%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  70%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 45