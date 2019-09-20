FLOOD STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
854 PM CDT SAT SEP 21 2019
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
MISSOURI RIVER AT DECATUR AFFECTING MONONA...BURT AND THURSTON
COUNTIES.
MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND
WASHINGTON COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT PLATTSMOUTH AFFECTING MILLS AND CASS COUNTIES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT NEBRASKA CITY AFFECTING FREMONT AND OTOE
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT BROWNVILLE AFFECTING ATCHISON AND NEMAHA
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT RULO AFFECTING HOLT AND RICHARDSON COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE
WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY.
TURN AROUND...DON'T DROWN!
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT:
HTTP://WWW.WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=OAX
&&
IAC133-NEC021-173-221654-
/O.EXT.KOAX.FL.W.0110.000000T0000Z-190925T1800Z/
/DCTN1.1.ER.190916T1702Z.190921T0230Z.190925T1200Z.NO/
854 PM CDT SAT SEP 21 2019
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSOURI RIVER AT DECATUR.
* AT 8:45 PM SATURDAY THE STAGE WAS 36.4 FEET...OR 1.4 FEET ABOVE
FLOOD STAGE.
* FLOOD STAGE IS 35.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY WEDNESDAY MORNING.