(KMAland) -- Check out the Iowa substate final and Missouri boys state sectional action from Wednesday.
IOWA BOYS BASKETBALL TOURNAMENT TRAIL SCOREBOARD
Class 3A Substate Finals
2: Ballard 65 Clear Lake 56
5: Clear Creek-Amana 79 Davenport Assumption 66
MISSOURI BOYS STATE BASKETBALL TOURNAMENT SCOREBOARD
Class 2 State Sectionals
Thayer 42 Bernie 35
Oran 59 Brentwood 57
Skyline 59 Crest Ridge 45
Mid-Buchanan 66 Plattsburg 59
Milan 61 Van-Far 44
Eugene 70 New Franklin 64 — OT
Hartville 71 Iberia 33
Greenwood 79 Purdy 50
Class 3 State Sectionals
Charleston 91 Scott City 40
Ava 57 St. Pius X (Festus) 56
Monroe City 48 Richmond 32
Central (Kansas City) 80 University Academy Charter 72
Cardinal Ritter 63 Lutheran South 41
Christian 55 Lutheran North 51
Blair Oaks 72 Butler 35
Fair Grove 68 Pierce City 50