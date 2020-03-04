High School Basketball
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(KMAland) -- Check out the Iowa substate final and Missouri boys state sectional action from Wednesday. 

IOWA BOYS BASKETBALL TOURNAMENT TRAIL SCOREBOARD

Class 3A Substate Finals 

2: Ballard 65 Clear Lake 56

5: Clear Creek-Amana 79 Davenport Assumption 66

MISSOURI BOYS STATE BASKETBALL TOURNAMENT SCOREBOARD

Class 2 State Sectionals 

Thayer 42 Bernie 35 

Oran 59 Brentwood 57

Skyline 59 Crest Ridge 45

Mid-Buchanan 66 Plattsburg 59

Milan 61 Van-Far 44

Eugene 70 New Franklin 64 — OT

Hartville 71 Iberia 33

Greenwood 79 Purdy 50

Class 3 State Sectionals 

Charleston 91 Scott City 40

Ava 57 St. Pius X (Festus) 56

Monroe City 48 Richmond 32

Central (Kansas City) 80 University Academy Charter 72

Cardinal Ritter 63 Lutheran South 41

Christian 55 Lutheran North 51

Blair Oaks 72 Butler 35

Fair Grove 68 Pierce City 50