(KMAland) -- Missouri Valley picked up a pair of wins in KMAland wrestling action on Monday.
AT WEST MONONA
Missouri Valley 54 Treynor 19
MO Valley winners: Max Collier, Brad Ortner, avier Trovato, Fred Veatch, Eric McIlnay, Gage Clausen, Drake Anderson, Jon Johnson, Nick Haynes, Kaden Bonham
Treynor winners: Kayden Dirks, Duncan Clark, Corey Coleman, Brock Fox
Missouri Valley 45 West Monona-Whiting 27
MO Valley winners: Max Collier, Zavier Trovato, Blake Radke, Fred Veatch, Gage Clausen, Drake Anderson, Jon Johnson, Nick Haynes, Connor Murray
West Monona-Whiting 59 Treynor 13
Treynor winners: Duncan Clark, Carson Burhenne, Brock Fox