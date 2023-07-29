(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect for Nemaha, Otoe and Richardson Counties until 10:15 AM.
AT 925 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 3 MILES SOUTHWEST OF NEBRASKA CITY TO 2 MILES
SOUTHEAST OF PERU TO 3 MILES EAST OF SHUBERT, MOVING EAST AT 45
MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
THESE SEVERE THUNDERSTORMS WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
NEMAHA, SOUTHEASTERN OTOE, NORTHWESTERN RICHARDSON AND NORTHEASTERN PAWNEE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS: BROWNVILLE, STATE RECREATION AREA, DUCK CREEK RECREATION AREA, THE HIGHWAY 62 AND 105 JUNCTION, BARADA, AND HOWE.