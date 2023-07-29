(KMAland) -- Four KMAland Missouri counties are in a Severe Thunderstorm Warning until 10:45 AM Saturday.
AT 955 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR TARKIO TO NEAR MOUND CITY TO NEAR HIAWATHA, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: ST. JOSEPH, MARYVILLE, ATCHISON, SAVANNAH, TARKIO, WATHENA, ELWOOD, MOUND CITY, HIGHLAND, TROY, COUNTRY CLUB VILLA, COUNTRY CLUB, OREGON, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION, MAITLAND, AMAZONIA, RUSHVILLE, SKIDMORE AND FOREST CITY.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS: INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 43 AND 90 AND INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 14.