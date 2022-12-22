(Johnston) -- The National Weather Service Office in Johnston says blizzard or winter storm warnings are still in effect for parts of western Iowa and northwest Missouri.
The weather service says a winter storm is in effect until noon today, and a blizzard warning in effect from noon today until 6 a.m. Saturday for Audubon and Guthrie counties in western Iowa.
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, HEAVY SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH THIS MORNING. FOR THE BLIZZARD WARNING, BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH OR MORE. EXTREME COLD AND WIND CHILLS OF 20 TO 40 BELOW ZERO WILL BE COMMON AND DROPPING TO NEAR 45 BELOW TONIGHT AND FRIDAY MORNING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. WIDESPREAD BLOWING SNOW WILL SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. STRONG WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 45 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...THE COMBINATION OF BLOWING SNOW, BLIZZARD CONDITIONS, AND EXTREME COLD WILL BE EXTREMELY HAZARDOUS AND LIFE
THREATENING IF STRANDED OUTSIDE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED TO EMERGENCIES ONLY. IF YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET STRANDED,
STAY WITH YOUR VEHICLE.
FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 511 APP, WWW.511IA.ORG, OR DIAL 511.
In addition, a winter storm warning remains in effect until 6 a.m. Saturday for portions of southwest and south central Iowa, including Adams, Adair, Cass, Union, Ringgold, Taylor and Decatur counties.
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. WIND GUSTING INCREASING TO 45 MPH TONIGHT INTO FRIDAY. SIGNIFICANT BLOWING AND DRIFTING SNOW AND NEAR BLIZZARD CONDITIONS AT TIMES. EXTREME COLD AND WIND CHILLS OF 20 TO 40 BELOW WILL BE COMMON.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 40 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...THE COMBINATION OF BLOWING SNOW, NEAR BLIZZARD CONDITIONS, AND EXTREME COLD WILL BE EXTREMELY HAZARDOUS AND POSSIBLY LIFE THREATENING IF STRANDED OUTSIDE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 511 APP, WWW.511IA.ORG, OR DIAL 511.
A winter storm warning remains in effect until 6 this evening for parts of northwest Missouri, including Atchison, Nodaway, Holt, Gentry and Worth counties.
That same area is under a wind chill warning until noon Saturday.
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST SATURDAY...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, SNOW AND BLOWING SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES. WINDS GUSTING
AS HIGH AS 45 MPH. FOR THE WIND CHILL WARNING, DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS LOW AS 40 BELOW ZERO.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
AVOID OUTSIDE ACTIVITIES IF POSSIBLE. WHEN OUTSIDE, MAKE SURE YOU WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.