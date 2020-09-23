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NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-

INCLUDING THE CITIES OF HARLAN, COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, RED OAK, SIDNEY, HAMBURG, TABOR, FARRAGUT, CLARINDA, AND SHENANDOAH

555 AM CDT WED SEP 23 2020

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING...

* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG.

* WHERE...SHELBY, POTTAWATTAMIE, MILLS, MONTGOMERY, FREMONT AND PAGE COUNTIES.

* WHEN...UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING.

* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.

* ADDITIONAL DETAILS...VISIBILITY COULD FLUCTUATE RAPIDLY OVER A SHORT DISTANCE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.

URGENT - WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
607 AM CDT WED SEP 23 2020

CASS-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD-DECATUR-
INCLUDING THE CITIES OF ATLANTIC, CORNING, CRESTON, BEDFORD, 
LENOX, NEW MARKET, MOUNT AYR, LAMONI, AND LEON
607 AM CDT WED SEP 23 2020

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING...

* WHAT...VISIBILITY LESS THAN ONE MILE IN DENSE FOG.

* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL IOWA.

* WHEN...UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING.

* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.

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