NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-
INCLUDING THE CITIES OF HARLAN, COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, RED OAK, SIDNEY, HAMBURG, TABOR, FARRAGUT, CLARINDA, AND SHENANDOAH
555 AM CDT WED SEP 23 2020
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING...
* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG.
* WHERE...SHELBY, POTTAWATTAMIE, MILLS, MONTGOMERY, FREMONT AND PAGE COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...VISIBILITY COULD FLUCTUATE RAPIDLY OVER A SHORT DISTANCE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
URGENT - WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 607 AM CDT WED SEP 23 2020 CASS-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD-DECATUR- INCLUDING THE CITIES OF ATLANTIC, CORNING, CRESTON, BEDFORD, LENOX, NEW MARKET, MOUNT AYR, LAMONI, AND LEON 607 AM CDT WED SEP 23 2020 ...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING... * WHAT...VISIBILITY LESS THAN ONE MILE IN DENSE FOG. * WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL IOWA. * WHEN...UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING. * IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.