* FLASH FLOOD WARNING FOR... CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1130 AM CDT.
* AT 543 AM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED THUNDERSTORMS HAD PRODUCED HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 2 AND 4 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN SO FAR THIS MORNING WITH ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES POSSIBLE IN THE WARNED AREA OVER THE NEXT FEW HOURS. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES.
IMPACT...FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... ATLANTIC, LEWIS, MASSENA, CUMBERLAND, MARNE, WIOTA, ATLANTIC MUNICIPAL AIRPORT AND COLD SPRINGS STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.