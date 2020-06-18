FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
518 PM CDT THU JUN 18 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
SOUTHERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 518 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO THREE INCHES OF RAIN HAVE
ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN
SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
SOUTHEASTERN LINCOLN, HICKMAN, BENNET, FIRTH, PALMYRA, PANAMA,
HALLAM, ROCA, SPRAGUE, STAGECOACH STATE RECREATION AREA, WAGON
TRAIN STATE RECREATION AREA, OLIVE CREEK STATE RECREATION AREA AND
BLUESTEM STATE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.