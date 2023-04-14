FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
852 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL MIDNIGHT CDT.
* AT 852 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 1 AND 3 INCHES OF RAIN
HAVE FALLEN. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE
POSSIBLE IN THE WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED
TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN
AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS
OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, OFFUTT AFB, COUNCIL BLUFFS AIRPORT,
MCCLELLAND, LAKE MANAWA STATE PARK AND WESTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING.