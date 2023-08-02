THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR... CENTRAL HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... WEST CENTRAL SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1045 AM CDT.
* AT 724 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 4 AND 8 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... LOGAN, WOODBINE, PISGAH, PANAMA, MAGNOLIA, LITTLE SIOUX, PORTSMOUTH, WESTPHALIA AND WILLOW LAKE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS EXTENDED THE
* FLASH FLOOD WARNING FOR... NORTHEASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 745 AM CDT.
* AT 517 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 2 AND 4.5 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING MAY ONGOING IN RURAL AREAS.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... AVOCA, WALNUT, SHELBY, HANCOCK AND BOTNA BEND PARK. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 31 AND 40.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING.