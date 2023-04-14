FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
726 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 1030 PM CDT.
* AT 726 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 1 AND 1.5 INCHES OF
RAIN HAVE FALLEN. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS UP TO 1 INCH ARE
POSSIBLE IN THE WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED
TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN
AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS
OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
OMAHA, WESTERN COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, PAPILLION, RALSTON, BOYS
TOWN, MILLARD, OFFUTT AFB, LA VISTA, CARTER LAKE, SPRINGFIELD,
AKSARBEN, SOUTH OMAHA, WALNUT CREEK RECREATION AREA, BENSON,
MIDTOWN, PRAIRIE QUEEN RECREATION AREA, CHALCO, WEHRSPANN LAKE AND ZORINSKY LAKE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.