THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
NORTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... SOUTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA... NORTHERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHEASTERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 700 AM CDT.
* AT 100 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 1 AND 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. THE EXPECTED RAINFALL RATE IS 1 TO 3 INCHES PER HOUR. WITH ADDITIONAL STORMS YET TO TRACK THROUGH THE WARNED AREA FLASH FLOODING IS EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... OMAHA, COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, PAPILLION, RALSTON, GRETNA, BOYS TOWN, ELKHORN, OFFUTT AFB, MILLARD, LA VISTA, PLATTSMOUTH, GLENWOOD, CARTER LAKE, WAVERLY, ASHLAND, SPRINGFIELD, OAKLAND, LOUISVILLE AND TREYNOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING.