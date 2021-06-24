FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
223 PM CDT THU JUN 24 2021
GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF BEATRICE, TECUMSEH, STERLING, AUBURN,
PAWNEE CITY, TABLE ROCK, AND FALLS CITY
223 PM CDT THU JUN 24 2021
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SATURDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR A PORTION OF SOUTHEAST NEBRASKA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, GAGE, JOHNSON, NEMAHA, PAWNEE,
AND RICHARDSON.
* THROUGH SATURDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO PRODUCE AREAS OF
HEAVY RAINFALL TONIGHT INTO FRIDAY NIGHT. REPEATED BOUTS OF
HEAVY RAINFALL WILL LEAD TO THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING
DESPITE RECENT DRY CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.