Flood Standard Graphic
Photo Credit: Howard Lake/Flickr

FLOOD WATCH

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

1127 AM CDT TUE JUN 9 2020

POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-NEMAHA-RICHARDSON-

INCLUDING THE CITIES OF COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, RED OAK,

SIDNEY, HAMBURG, TABOR, FARRAGUT, CLARINDA, SHENANDOAH, WAHOO,

ASHLAND, YUTAN, OMAHA, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, AUBURN,

AND FALLS CITY

1127 AM CDT TUE JUN 9 2020

...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 4 PM CDT THIS AFTERNOON

THROUGH WEDNESDAY MORNING...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS EXPANDED THE

* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTHWEST IOWA AND

NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHWEST IOWA,

FREMONT, MILLS, MONTGOMERY, PAGE, AND POTTAWATTAMIE. IN

NEBRASKA, DOUGLAS, NEMAHA, RICHARDSON, SARPY, AND SAUNDERS.

* FROM 4 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING

* THUNDERSTORMS WILL BRING HEAVY RAIN. RAINFALL RATES GREATER THAN

1 INCH PER HOUR ARE EXPECTED AT TIMES. SOME AREAS WITHIN THE

WATCH MAY RECEIVE 2 TO 5 INCHES OF TOTAL RAINFALL, RESULTING IN

POSSIBLE FLASH FLOODING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD

TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION

SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.

SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-PAWNEE-

INCLUDING THE CITIES OF SEWARD, MILFORD, LINCOLN, PLATTSMOUTH,

NEBRASKA CITY, CRETE, WILBER, FAIRBURY, BEATRICE, TECUMSEH,

STERLING, PAWNEE CITY, AND TABLE ROCK

1127 AM CDT TUE JUN 9 2020

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM CDT THIS

AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING...

THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* A PORTION OF SOUTHEAST NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING

AREAS, CASS, GAGE, JEFFERSON, JOHNSON, LANCASTER, OTOE,

PAWNEE, SALINE, AND SEWARD.

* FROM 4 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING

* THUNDERSTORMS WILL BRING HEAVY RAIN. RAINFALL RATES GREATER THAN

1 INCH PER HOUR ARE EXPECTED AT TIMES. SOME AREAS WITHIN THE

WATCH MAY RECEIVE 2 TO 5 INCHES OF TOTAL RAINFALL, RESULTING IN

POSSIBLE FLASH FLOODING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD

TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.

FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1127 AM CDT TUE JUN 9 2020

...HEAVY RAIN AND FLASH FLOODING POSSIBLE IN CENTRAL AND EASTERN
IOWA TODAY INTO TONIGHT...

.TROPICAL MOISTURE WILL SPREAD NORTHWARD INTO CENTRAL AND EASTERN
IOWA TODAY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE FORECAST TO BECOME
WIDESPREAD WITH LOCALLY HEAVY RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES POSSIBLE.
THE HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN AREAS OF FLASH FLOODING AND
COULD ALSO LEAD TO LONGER TERM RIVER FLOODING INTO THE LATTER
HALF OF THE WEEK.

IAZ058-070-071-081-082-092-093-092200-
/O.EXA.KDMX.FF.A.0003.000000T0000Z-200610T1200Z/
/00000.0.ER.000000T0000Z.000000T0000Z.000000T0000Z.OO/
GUTHRIE-CASS-ADAIR-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD-
INCLUDING THE CITIES OF GUTHRIE CENTER, PANORA, BAYARD, CASEY, 
ATLANTIC, GREENFIELD, STUART, ADAIR, FONTANELLE, CORNING, 
CRESTON, BEDFORD, LENOX, NEW MARKET, AND MOUNT AYR
1127 AM CDT TUE JUN 9 2020

...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY MORNING...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS EXPANDED THE

* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTH CENTRAL IOWA, 
  SOUTHWEST IOWA, AND WEST CENTRAL IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING 
  AREAS, IN SOUTH CENTRAL IOWA, RINGGOLD AND UNION. IN SOUTHWEST 
  IOWA, ADAIR, ADAMS, CASS, AND TAYLOR. IN WEST CENTRAL IOWA, 
  GUTHRIE. 

* THROUGH WEDNESDAY MORNING

* 2 TO 4 INCHES OF RAINFALL. ISOLATED AREAS OF HIGHER AMOUNTS 
  POSSIBLE. HEAVY RAINFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR AT 
  TIMES MAY LEAD TO FLASH FLOODING. 

* HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR 
  DRAINAGE AREAS AND ULTIMATELY DANGEROUS FLASH FLOODING ON 
  SMALLER CREEKS AND STREAMS. SIGNIFICANT RISES ON LARGER 
  STREAMS AND RIVERS WILL ALSO BE POSSIBLE. 

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.