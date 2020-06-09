FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
1127 AM CDT TUE JUN 9 2020
POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-NEMAHA-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF COUNCIL BLUFFS, GLENWOOD, RED OAK,
SIDNEY, HAMBURG, TABOR, FARRAGUT, CLARINDA, SHENANDOAH, WAHOO,
ASHLAND, YUTAN, OMAHA, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, AUBURN,
AND FALLS CITY
1127 AM CDT TUE JUN 9 2020
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 4 PM CDT THIS AFTERNOON
THROUGH WEDNESDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTHWEST IOWA AND
NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHWEST IOWA,
FREMONT, MILLS, MONTGOMERY, PAGE, AND POTTAWATTAMIE. IN
NEBRASKA, DOUGLAS, NEMAHA, RICHARDSON, SARPY, AND SAUNDERS.
* FROM 4 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING
* THUNDERSTORMS WILL BRING HEAVY RAIN. RAINFALL RATES GREATER THAN
1 INCH PER HOUR ARE EXPECTED AT TIMES. SOME AREAS WITHIN THE
WATCH MAY RECEIVE 2 TO 5 INCHES OF TOTAL RAINFALL, RESULTING IN
POSSIBLE FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-PAWNEE-
INCLUDING THE CITIES OF SEWARD, MILFORD, LINCOLN, PLATTSMOUTH,
NEBRASKA CITY, CRETE, WILBER, FAIRBURY, BEATRICE, TECUMSEH,
STERLING, PAWNEE CITY, AND TABLE ROCK
1127 AM CDT TUE JUN 9 2020
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM CDT THIS
AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF SOUTHEAST NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, CASS, GAGE, JEFFERSON, JOHNSON, LANCASTER, OTOE,
PAWNEE, SALINE, AND SEWARD.
* FROM 4 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY MORNING
* THUNDERSTORMS WILL BRING HEAVY RAIN. RAINFALL RATES GREATER THAN
1 INCH PER HOUR ARE EXPECTED AT TIMES. SOME AREAS WITHIN THE
WATCH MAY RECEIVE 2 TO 5 INCHES OF TOTAL RAINFALL, RESULTING IN
POSSIBLE FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
FLOOD WATCH NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 1127 AM CDT TUE JUN 9 2020 ...HEAVY RAIN AND FLASH FLOODING POSSIBLE IN CENTRAL AND EASTERN IOWA TODAY INTO TONIGHT... .TROPICAL MOISTURE WILL SPREAD NORTHWARD INTO CENTRAL AND EASTERN IOWA TODAY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE FORECAST TO BECOME WIDESPREAD WITH LOCALLY HEAVY RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES POSSIBLE. THE HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN AREAS OF FLASH FLOODING AND COULD ALSO LEAD TO LONGER TERM RIVER FLOODING INTO THE LATTER HALF OF THE WEEK. IAZ058-070-071-081-082-092-093-092200- /O.EXA.KDMX.FF.A.0003.000000T0000Z-200610T1200Z/ /00000.0.ER.000000T0000Z.000000T0000Z.000000T0000Z.OO/ GUTHRIE-CASS-ADAIR-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD- INCLUDING THE CITIES OF GUTHRIE CENTER, PANORA, BAYARD, CASEY, ATLANTIC, GREENFIELD, STUART, ADAIR, FONTANELLE, CORNING, CRESTON, BEDFORD, LENOX, NEW MARKET, AND MOUNT AYR 1127 AM CDT TUE JUN 9 2020 ...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY MORNING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS EXPANDED THE * FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTH CENTRAL IOWA, SOUTHWEST IOWA, AND WEST CENTRAL IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL IOWA, RINGGOLD AND UNION. IN SOUTHWEST IOWA, ADAIR, ADAMS, CASS, AND TAYLOR. IN WEST CENTRAL IOWA, GUTHRIE. * THROUGH WEDNESDAY MORNING * 2 TO 4 INCHES OF RAINFALL. ISOLATED AREAS OF HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. HEAVY RAINFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR AT TIMES MAY LEAD TO FLASH FLOODING. * HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR DRAINAGE AREAS AND ULTIMATELY DANGEROUS FLASH FLOODING ON SMALLER CREEKS AND STREAMS. SIGNIFICANT RISES ON LARGER STREAMS AND RIVERS WILL ALSO BE POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.