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FLOOD ADVISORY

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE

854 PM CDT WED APR 19 2023

IAC071-129-200500-

FREMONT IA-MILLS IA-

854 PM CDT WED APR 19 2023

...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT...

* WHAT...FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS EXPECTED.

* WHERE...A PORTION OF SOUTHWEST IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING

COUNTIES, FREMONT AND MILLS.

* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CDT.

* IMPACTS...MINOR FLOODING IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.

* ADDITIONAL DETAILS...

- AT 854 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO

THUNDERSTORMS. MINOR FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN

SHORTLY IN THE ADVISORY AREA. UP TO 2 INCHES OF RAIN HAVE

FALLEN.

- SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...

SIDNEY, TABOR AND THURMAN.

- HTTP://WWW.WEATHER.GOV/SAFETY/FLOOD

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

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