FLOOD ADVISORY
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
854 PM CDT WED APR 19 2023
IAC071-129-200500-
FREMONT IA-MILLS IA-
854 PM CDT WED APR 19 2023
...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT...
* WHAT...FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS EXPECTED.
* WHERE...A PORTION OF SOUTHWEST IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES, FREMONT AND MILLS.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CDT.
* IMPACTS...MINOR FLOODING IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.
* ADDITIONAL DETAILS...
- AT 854 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. MINOR FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN
SHORTLY IN THE ADVISORY AREA. UP TO 2 INCHES OF RAIN HAVE
FALLEN.
- SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
SIDNEY, TABOR AND THURMAN.
- HTTP://WWW.WEATHER.GOV/SAFETY/FLOOD
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.