(KMAland) -- The National Weather Service has issued a flood watch for the majority of southwest Iowa and southeast Nebraska from midnight until 10 a.m. Thursday.
Iowa Counties
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-MADISON-CRAWFORD-CARROLL-AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS-CASS-ADAIR-WARREN- MARION-ADAMS-UNION-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-TAYLOR-RINGGOLD
Nebraska Counties
STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER- SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-LANCASTER-CASS-OTOE
FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MIDNIGHT CDT TONIGHT THROUGH THURSDAY MORNING...
* WHAT...FLASH FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS POSSIBLE.
* WHEN...FROM MIDNIGHT CDT TONIGHT THROUGH THURSDAY MORNING.
* IMPACTS...EXCESSIVE RUNOFF MAY RESULT IN FLOODING OF RIVERS, CREEKS, STREAMS, AND OTHER LOW-LYING AND FLOOD-PRONE LOCATIONS INCLUDING URBAN AREAS.
* ADDITIONAL DETAILS... - THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP TONIGHT. VERY HEAVY RAINFALL CAN BE EXPECTED WITH 1 TO 3 INCHES FORECAST. ISOLATED SPOTS COULD RECEIVE MORE. SOME AREAS WITHIN THE FLOOD WATCH ALSO RECEIVED VERY HEAVY RAINS LAST NIGHT SO SOILS WOULD ALREADY BE WET IN THOSE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.