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SPECIAL WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

GENTRY MO-NODAWAY MO-ANDREW MO-

...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF WESTERN GENTRY,

SOUTHEASTERN NODAWAY AND NORTHERN ANDREW COUNTIES THROUGH 630 PM

CST...

AT 606 PM CST, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR

FILLMORE, OR 7 MILES NORTHWEST OF SAVANNAH, MOVING NORTHEAST AT 55

MPH.

HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND HALF INCH HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND

UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS

POSSIBLE.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

SAVANNAH, STANBERRY, FILLMORE, BARNARD, CONCEPTION JUNCTION, BOLCKOW,

ROSENDALE, GUILFORD, CLYDE, REA, FORD CITY AND CONCEPTION.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 61 AND 66.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR

NORTHEASTERN KANSAS...AND NORTHWESTERN MISSOURI.

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