(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning has been issued for Harrison and Pottawattamie Counties.
AT 429 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTHEAST OF HERMAN, OR 5 MILES SOUTHEAST OF TEKAMAH, MOVING SOUTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: BLAIR, TEKAMAH, MISSOURI VALLEY, LOGAN, FORT CALHOUN, MONDAMIN, MODALE, HERMAN, CRAIG, MAGNOLIA, LITTLE SIOUX, PELICAN POINT STATE RECREATION AREA, WILSON ISLAND STATE PARK, SUMMIT LAKE STATE RECREATION AREA, DESOTO BEND NATIONAL WILDLIFE REFUGE, AND HISTORICAL VILLAGE WELCOME CENTER.