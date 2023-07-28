Severe Thunderstorm Warning

(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect for Harrison and Shelby Counties.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA AND WEST CENTRAL SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA UNTIL 700 PM CDT.

AT 632 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WOODBINE, OR 20 MILES NORTHWEST OF HARLAN, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.

HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE: RADAR INDICATED.

IMPACT: HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE WOODBINE, PANAMA, PORTSMOUTH, WESTPHALIA, AND SCHABEN PARK.

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