(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect for Harrison and Shelby Counties.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA AND WEST CENTRAL SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA UNTIL 700 PM CDT.
AT 632 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WOODBINE, OR 20 MILES NORTHWEST OF HARLAN, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE WOODBINE, PANAMA, PORTSMOUTH, WESTPHALIA, AND SCHABEN PARK.