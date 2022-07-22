(KMAland) -- The National Weather Service has issued heat advisories for the majority of KMAland including southwest Iowa, southeast Nebraska, and northwest Missouri Saturday ranging from noon to 8 p.m.
Iowa Counties
AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS-POLK-JASPER-POWESHIEK-CASS-ADAIR-MADISON-WARREN-MARION-MAHASKA-ADAMS-UNION-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-TAYLOR-RINGGOLD-DECATUR-WAYNE-APPANOOSE-DAVIS
Missouri Counties
ATCHISON MO-NODAWAY-WORTH-GENTRY-HARRISON-MERCER-PUTNAM-SCHUYLER-HOLT-ANDREW-DE KALB-DAVIESS-GRUNDY-SULLIVAN-ADAIR
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SATURDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO AROUND 105 EXPECTED.
* WHERE...AREAS ALONG AND SOUTH OF I-80 IN IOWA, PORTIONS OF NORTH CENTRAL, NORTHEAST AND NORTHWEST MISSOURI.
* WHEN...FROM NOON TO 8 PM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
Iowa Counties
HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE
Nebraska Counties
BOONE-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT SATURDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 108 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...FROM 1 PM TO 8 PM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.