(KMAland) -- The National Weather Service has issued multiple heat advisories for the majority of KMAland for Tuesday afternoon.
Iowa Counties
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-PAGE-EMMET-KOSSUTH-PALO ALTO-POCAHONTAS-HUMBOLDT-SAC-CALHOUN-WEBSTER-HAMILTON-CRAWFORD-CARROLL-GREENE-BOONE-STORY-AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS-POLK-JASPER-POWESHIEK-CASS-ADAIR-MADISON-WARREN-MARION-MAHASKA-ADAMS-UNION-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-TAYLOR-RINGGOLD-DECATUR-WAYNE-APPANOOSE-DAVIS
Nebraska Counties
KNOX-CEDAR-THURSTON-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON
* WHAT...HEAT INDEX VALUES 105 TO 107 EXPECTED.
* WHERE...WESTERN TWO-THIRDS OF IOWA.
* WHEN...FROM 1 PM TO 8 PM CDT TUESDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
Missouri Counties
ATCHISON KS-MIAMI-LINN KS-DONIPHAN-LEAVENWORTH-WYANDOTTE-JOHNSON KS-HOLT-ANDREW-DE KALB-DAVIESS-GRUNDY-BUCHANAN-CLINTON-CALDWELL-LIVINGSTON-LINN MO-PLATTE-CLAY-RAY-CARROLL-CHARITON-RANDOLPH-JACKSON-LAFAYETTE-SALINE-HOWARD-CASS-JOHNSON MO-PETTIS-COOPER-BATES-HENRY
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM CDT TUESDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES 105 TO 107 EXPECTED.
* WHERE...WESTERN TWO-THIRDS OF IOWA.
* WHEN...FROM 1 PM TO 8 PM CDT TUESDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPER