(KMAland) -- Two counties in KMAland Nebraska are in a Severe Thunderstorm Warning until 8:30 PM.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA, NORTHWESTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA, SOUTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA AND NORTHEASTERN GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA UNTIL 830 PM CDT.
AT 750 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR DOUGLAS, OR 19 MILES NORTHWEST OF TECUMSEH, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH.
HAZARD: PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE ADAMS, DOUGLAS, AND BURR.